Concurso do Superior Tribunal Militar oferece 80 vagas com salários de até R$ 14,8 mil

Candidatos que se inscreverem para as vagas passarão por provas objetivas, que são obrigatórias para todos os cargos.



O Superior Tribunal Militar está com um concurso aberto que disponibiliza 80 vagas, com remunerações que podem chegar a R$ 14,8 mil. As inscrições para o certame estarão disponíveis entre os dias 7 de março e 4 de abril. A organização do processo seletivo ficará a cargo do Cebraspe, uma instituição reconhecida na realização de concursos públicos. Os candidatos que se inscreverem para as vagas passarão por provas objetivas, que são obrigatórias para todos os cargos. Além disso, haverá uma prova discursiva específica para o cargo de Analista Judiciário. Para os interessados na função de Técnico Judiciário, que atua na área Administrativa como Agente da Polícia Judicial, será necessário realizar um teste de aptidão física.

As avaliações ocorrerão em todas as 27 capitais do Brasil, além de algumas cidades selecionadas. Essa abrangência visa facilitar a participação de candidatos de diferentes regiões do país. A carga horária para os cargos oferecidos é de 40 horas semanais, o que proporciona uma rotina de trabalho estruturada. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas, incluindo Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação Social e Contabilidade.

Publicado por Sarah Paula

