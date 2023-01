Confira a ordem de desfiles e como comprar ingressos para o Carnaval 2023 em São Paulo e no Rio de Janeiro

Escolas da capital paulista vão se apresentar nos dias 17 e 18 de fevereiro, enquanto as agremiações cariocas dominarão a Sapucaí nos dias 19 e 20

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em São Paulo, a atual campeã Mancha Verde buscará seu terceiro título



Três anos depois, as escolas de samba de São Paulo voltarão a desfilar na data original do Carnaval. As 14 agremiações que fazem parte do Grupo Especial entrarão no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista, nos dias 17 e 18 de fevereiro. A Mancha Verde vem em busca de seu terceiro título, o segundo consecutivo. O desfile também marca o retorno da Independente Tricolor e a estreia da Estrela do Terceiro Milênio na elite da folia paulistana. A Liga das Escolas de Samba de São Paulo abriu a venda dos ingressos para as arquibancadas em 3 de novembro, com valores a partir de R$ 90 (R$ 45 a meia-entrada) para arquibancada. Para os setores A, B e G do Sambódromo, serão disponibilizados mesas e cadeiras de pista. Também estão disponíveis ingressos para o desfile do Grupo de Acesso I, que será realizado domingo, 19. Para o grupo Acesso II, não é necessário pagar para entrar no Anhembi. Para comprar os ingressos online, cliquei aqui. As vendas também acontecem presencialmente no Carioca Club Pinheiros e na Loja 255 da Galeria do Rock.

Confira a programação de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo:

17 de fevereiro

23h15 – Independente Tricolor

0h20 – Acadêmicos do Tatuapé

1h25 – Barroca Zona Sul

2h30 – Unidos de Vila Maria

3h35 – Rosas de Ouro

4h40 – Tom Maior

5h45 – Gaviões da Fiel

18 de fevereiro

22h30 – Estrela do Terceiro Milênio

23h35 – Acadêmicos do Tucuruvi

0h40 – Mancha Verde

1h45 – Império de Casa Verde

2h50 – Mocidade Alegre

3h55 – Águia de Ouro

5h00 – Dragões da Real

No Rio de Janeiro, os desfiles também voltarão às datas originais e serão realizados nos dias 19 e 20 de fevereiro (domingo e segunda de Carnaval). Depois de conquistar seu primeiro título em 2022, a Grande Rio vem em busca do bicampeonato e aposta em uma homenagem ao sambista Zeca Pagodinho. Outras duas escolas apostarão em homenagens. São elas a Império Serrano, que contará a história de Arlindo Cruz, e a Portela, que apresentará na avenida a sua própria trajetória, exaltando os 22 títulos conquistados e os grandes nomes da história da escola.

Os ingressos disponíveis para o que os cariocas chamam de “maior espetáculo da Terra” — e, portanto, mais disputados que os do Carnaval paulistano — variam entre R$ 115 e R$ 300. Também é possível comprar entradas para o desfile das campeãs, que acontecerá no sábado seguinte, dia 25. Os ingressos podem ser comprados aqui.

Confira a programação de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro:

19 de fevereiro

22h – Império Serrano

23h/23h10 – Grande Rio

0h/0h20 – Mocidade Independente de Padre Miguel

1h/1h30 – Unidos da Tijuca

2h/2h40 – Acadêmicos do Salgueiro

3h/3h50 – Estação Primeira de Mangueira

20 de fevereiro