Confira as atrações do réveillon na Avenida Paulista

Neste ano, os tradicionais fogos de artifício terão 10 minutos de duração e não emitirão o tradicional estampido que incomoda os animais de estimação. O cantor Lulu Santos fará a contagem regressiva

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Virada na Paulista terá fogos de artifício sem ruído e Lulu Santos fará contagem regressiva



A Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de São Paulo, divulgou nesta quinta-feira (26) a programação para o final de ano na Avenida Paulista. Com apoio da Companhia de Engenharia de Trafego (CET), os shows deverão acontecer na noite do dia 31 de dezembro. A Paulista ficará fechada para o evento.

O palco com 20 metros estará na altura das ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, na Paulista, virado para o sentido Paraíso. A programação começará às 18h e terá participação da dupla Anavitória, do cantor Lulu Santos, que fará a contagem regressiva da passagem do ano, da dupla sertaneja Marcos e Belutti e também grupo Chiclete com Banana. Nos intervalos das apresentações, o DJ Leandro Pardí se apresentará.

Neste ano, os fogos de artifício também não terão o tradicional estampido. Os fogos utilizados na Avenida Paulista serão de modelo mais silencioso, atendendo à legislação municipal, que possuem alguns elementos químicos diferentes dos fogos tradicionais e produzem pouco ruído.

O fim dos barulhos de fogos na noite da virada é uma demanda de ativistas que defendem os animais, atendida pelo prefeito Bruno Covas ainda no fim de 2018, quando sancionou uma lei que proíbe os fogos com ruídos que perturbam os bichos. Os fogos desse tipo, quando entram em contato com o calor, emitem chamas de diferentes cores na forma de luz, mas emitem ruídos reduzidos, sem o tradicional estampido.

A Secretaria Municipal de Turismo informa que serão dez minutos de duração do espetáculo de luzes e três toneladas de fogos. Para a noite do evento, a Avenida Paulista contará com 1200 policiais militares que farão a segurança da região, além de 560 seguranças privados, 90 bombeiros civis, além de equipe médica, postos médicos e estruturas com banheiros químicos.

Confira os horários dos show da Virada na Paulista 2020:

18h – Abertura

18h25 – Bimbo e Jhonas

19h – Anavitória

20h10 – DJ Leandro Pardí

20h30 – Marcos e Belutti

22h – DJ Leandro Pardí

22h30 – Lulu Santos

23h55 – Virada com Lulu

0h15 – Lulu Santos

0h30 – DJ Leandro Pardí

1h – Chiclete com Banana

1h40 – Escola de samba Rosas de Ouro