Confira como será a grade de programação da TV Jovem Pan News

Do Jornal da Manhã ao Os Pingos Nos Is, passando por Pânico e Camisa 10, veja os programas que farão parte do novo canal; entre as novidades, estão o de hora em hora Headline News e o noturno Jornal da Jovem Pan, com análises aprofundadas

Reprodução/Jovem Pan Estúdio da TV Jovem Pan News em São Paulo



A partir de 27 de outubro, a Jovem Pan News entrará no ar com toda a credibilidade e qualidade do maior grupo de radiodifusão da América Latina. A grade de programação contará com os programas de sucesso do grupo, além de novos investimentos. A robusta programação da TV Jovem Pan News inicia com o já tradicional programa jornalístico Jornal da Manhã, que mantém umas das maiores audiências da programação diária do grupo. Também estarão na grade Os Pingos Nos Is, Três em Um e Direto ao Ponto, além de programas de entretenimento como Morning Show, Pânico e Mulheres Positivas. As novidades ficam com as estreias do Headline News, um jornal de hora em hora com as principais notícias do momento, e do noturno Jornal da Jovem Pan, que trará reportagens e análises aprofundadas sobre os assuntos importantes do dia, das 21h30 às 23h. Para a viabilizar o projeto, a Jovem Pan montou dois estúdios para a TV, aumentando a capacidade do grupo para seis estúdios.

Confira abaixo os detalhes da grade de programação da TV Jovem Pan News:

Segunda-feira

0:00 BRASIL PARALELO 0:30 HEADLINE NEWS (Reapresentação) 2:00 DE FRENTE COM O TOURO 2:30 BUSINESS (Reapresentação) 3:00 DIÁLOGO 3:30 MÁQUINAS NA PAN (Reapresentação) 4:00 HORA H DO AGRO 5:00 JOVEM PAN SAÚDE (Reapresentação) 6:00 JORNAL DA MANHÃ 10:00 MORNING SHOW 11:30 HEADLINE NEWS 12:00 CAMISA 10 12:30 TOP OF THE HOUR 14:00 MERCADO FINANCEIRO 14:30 BUSINESS 15:00 60 MINUTOS 16:00 OPINIÃO 16:30 HEADLINE NEWS 17:00 TRÊS EM UM 18:00 OS PINGOS NOS IS 20:00 JORNAL JOVEM PAN 21:30 DIRETO AO PONTO 23:00 PÂNICO

Terça-feira a sexta-feira

0:00 PÂNICO (Continuação) 0:30 HEADLINE NEWS / CANELADA 1:30 OPINIÃO (Reapresentação) 2:00 BUSINESS (Reapresentação) 2:30 JORNAL JOVEM PAN (Reapresentação) 4:30 OS PINGOS NOS IS (Reapresentação) 6:00 JORNAL DA MANHÃ 10:00 MORNING SHOW 11:30 HEADLINE NEWS 12:00 CAMISA 10 12:30 TOP OF THE HOUR 14:00 MERCADO FINANCEIRO 14:30 BUSINESS 15:00 60 MINUTOS 16:00 OPINIÃO 16:30 HEADLINE NEWS 17:00 TRÊS EM UM 18:00 OS PINGOS NOS IS 20:00 TOP OF THE HOUR 21:00 JORNAL JOVEM PAN 23:00 PÂNICO

Sábado

0:00 PÂNICO (Continuação) 0:30 HEADLINE NEWS 1:30 TRÊS EM UM (Reapresentação) 2:30 JORNAL JOVEM PAN (Reapresentação) 3:30 HORA H DO AGRO (Reapresentação) 4:00 OS PINGOS NOS IS (Reapresentação) 6:00 JORNAL DA MANHÃ 10:00 MORNING SHOW (Melhores momentos) 11:30 HEADLINE NEWS 12:00 CAMISA 10 12:30 HEADLINE NEWS 14:00 BUSINESS (Reapresentação) 14:30 HEADLINE NEWS 16:00 JOVEM PAN SAÚDE 16:30 LIDERANÇA E INOVAÇÃO 17:00 WORLD NEWS 18:00 JORNAL JOVEM PAN 20:00 DOCUMENTO JOVEM PAN 21:00 TALK SHOW ANTONIA FONTENELLE 22:00 DIRETO AO PONTO (Reapresentação) 23:30 OPINIÃO (Reapresentação)

Domingo

0:00 JORNAL JOVEM PAN (Reapresentação) 1:00 BRASIL PARALELO (Reapresentação) 1:30 LIDERANÇA E INOVAÇÃO (Reapresentação) 2:00 LIBERDADE DE EXPRESSÃO (Reapresentação) 3:00 MULHERES POSITIVAS 3:30 DOCUMENTO JOVEM PAN (Reapresentação) 4:30 DE FRENTE COM O TOURO (Reapresentação) 5:00 SOCIEDADE DIGITAL 5:30 JOVEM PAN SAÚDE (Reapresentação) 6:00 HORA H DO AGRO 7:00 MÁQUINAS NA PAN 7:30 BRASIL PARALELO 8:00 JORNAL DA MANHÃ 11:00 NO MUNDO DA BOLA 12:00 HEADLINE NEWS 13:00 DOCUMENTO JOVEM PAN 14:00 HEADLINE NEWS 15:00 PRÉ-JOGO + JORNADA ESPORTIVA 18:00 CANELADA 19:30 PÂNICO (Melhor da semana) 21:00 HEADLINE NEWS 22:30 DIRETO AO PONTO (Reapresentação)

Conheça as novidades da TV Jovem Pan News: