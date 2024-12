Confira o momento em que avião caiu em Gramado (RS)

Aeronave colidiu com a chaminé de um edifício, atingindo o segundo andar de uma residência antes de cair sobre uma loja de móveis

EDDY CASTRO/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Um avião turboélice bimotor de pequeno porte caiu por volta das 9h na Avenida das Hortênsias



Um acidente aéreo ocorreu na manhã deste domingo em Gramado, no Rio Grande do Sul, quando um avião de pequeno porte caiu na Avenida das Hortênsias. A aeronave, que havia decolado de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, colidiu com a chaminé de um edifício, atingindo o segundo andar de uma residência antes de cair sobre uma loja de móveis.

O governador do Estado, Eduardo Leite, confirmou que não houve sobreviventes entre os ocupantes do avião. O número de pessoas a bordo ainda é incerto, mas a Defesa Civil, inicialmente, disse que havia nove pessoas na aeronave. Além disso, 14 pessoas foram levadas ao hospital devido à inalação de fumaça provocada pelo incêndio resultante da queda, com duas delas em estado grave. A situação gerou preocupação entre os moradores da região.

A Força Aérea Brasileira foi chamada para investigar as causas do acidente. Em resposta à tragédia, a RS-235 foi interditada, e a prefeitura local recomendou que os cidadãos utilizassem a Estrada do Caracol como rota alternativa. O local do incidente é conhecido por ser um ponto turístico, especialmente movimentado durante as festividades de Natal.

Diversas autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-governador Gabriel Souza, manifestaram suas condolências às famílias afetadas pela tragédia.

Confira o momento em que avião cai em Gramado (RS)

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã deste domingo (22), em uma avenida no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. 📺 Confira na JP News e Panflix 👉 https://t.co/PfWe2qDHPx pic.twitter.com/1bcwPwuaQp — Jovem Pan News (@JovemPanNews) December 22, 2024

