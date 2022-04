Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de Tiradentes

Rodízio de veículos estará suspenso até domingo e agências bancárias irão abrir apenas na sexta, 22; serviços como Poupatempo e Detran permanecerão fechados

Jose Cordeiro/SPTuris Parque Villa-Lobos terá campanha de vacinação durante o feriado de Tiradentes



Com o adiamento do Carnaval, que estava previsto para ocorrer em fevereiro, o feriado de Tiradentes neste ano irá contar com os desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro de quinta-feira, 21, até domingo, 24. Os eventos serão televisionados e acontecerão no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, e na Sapucaí. Neste período de quatro dias, serviços e principais estabelecimentos públicos sofrerão alterações. Considerado um feriado nacional, governos municipais e estaduais terão a sexta-feira, 22, como ponto facultativo.

Serviços de saúde

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas e Assistências Médicas Ambulatoriais irão promover na quinta, sexta e sábado (dias 21, 22 e 23) um mutirão de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e o sarampo. Crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos estão elegíveis para participar da campanha, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Imunizações contra o vírus Influenza, ou seja, da gripe, será disponibilizado aos trabalhadores de saúde e para idosos acima de 60 anos.

No domingo, 24, as vacinações serão realizadas nos parques Villa-Lobos, Severo Gomes, Buenos Aires, do Carmo, da Independência e da Juventude, das 8h às 17h. Tendas vão disponibilizar as vacinar a população elegível na avenida Paulista no número 52 e em uma farmácia no número 995, das 8h às 16h. Nos parques e nas tendas, vacinas contra o novo coronavírus e a gripe poderão ser aplicadas. Na farmácia, apenas a imunização contra a Covid-19 será disponibilizada.

Bancos e transporte

As agências bancárias permanecerão fechadas na quinta-feira, 21, mas estarão abertas para realização de atendimento na sexta-feira, 22. Caixas eletrônicos e setores de autoatendimento permanecerão à disposição da população em todos os dias, bem como serviços via celular, aplicativo, computador ou atendimento telefônico. Contas de água, telefone ou energia com o vencimento para a quinta-feira, 21, poderão ser quitadas no próximo dia útil, sexta-feira, 22, sem acréscimo, multas ou juros.

Na mobilidade urbana, o rodízio de veículos na capital paulista será suspenso na quinta e na sexta-feira, 21 e 22. Porém, outras restrições, como o rodízio de veículos pesados (caminhões), Zona de Máxima Restrição aos Fretados e Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) estão mantidas apenas na sexta-feira, 22. Os ônibus municipais estarão com a frota reduzida na quinta-feira, 21, e no sábado, 23. Na sexta-feira, 22, os transportes estarão à disposição dos munícipes com a frota total. Em decorrência dos desfiles das escolas de samba em São Paulo, a CPTM e o Metrô irão manter as suas linhas em funcionamento das 4h à meia-noite nos quatro próximos dias. No domingo, haverá um maior intervalo entre os trens nas estações.

Serviços públicos e shopping

Nos quatro próximos dias, Detran e Poupatempo não vão abrir e terão suas unidades reabertas apenas na segunda-feira, 25. Agendamentos e atendimentos pelo site continuarão disponíveis. Correios estarão abertos apenas na sexta e no sábado, 22 e 23. A Enel estará aberta para atendimento presencial apenas na sexta-feira, 22. Sabesp terá apenas a central de atendimento telefônico disponível na quinta-feira e na sexta-feira, 21 e 22, e permanecerá fechada no sábado e no domingo, 23 e 24. Os prontos-socorros, feiras livres, mercados municipais, parques municipais e estaduais estarão abertos todos os dias. Shoppings estarão abertos em horário normal na sexta-feira e no sábado, 22 e 23. Já na quinta-feira e no domingo, 21 e 24, estarão abertos das 14h às 20h.