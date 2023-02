Confira os assessórios e fantasias que vão dar o que falar no Carnaval deste ano

Foliões mais velhos preferem compor o look com saias, tiaras e chapéus, mas as crianças ainda olham para roupas de heróis e personagens de série; neste ano, Wandinha Addams deve ser tendência

REYNESSON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lojas de acessórios e fantasias carnavalescas já estão prontas para os foliões



A menos de um mês para a semana do Carnaval, as lojas de fantasias de São Paulo já se preparam e estão animadas para as vendas do feriado. No entanto, os comerciantes afirmam que as fantasias não são mais o “carro-chefe” dos negócios. Pelo menos não aquelas que já são vendidas prontas. Apesar de as crianças continuarem em busca de roupas de heróis, personagens de séries e palhaços, os foliões apostam mais em acessórios como tiaras, chapéus e glitter. Outros produtos tradicionais que elevam as vendas na data comemorativa são confetes, serpentina e neve artificial. A opção por adereços, segundo os lojistas, são a praticidade, o menor custo e a leveza, já que os looks em alta para as comemorações são básicos e cheios de cores.

Em São José dos Campos, a proprietária da loja de fantasias e acessórios Fábrica das Festas SJC, Sâmia Nogueira, disse que a maior procura, principalmente dos adolescentes e adultos, está nos acessórios. “Eles não querem mais roupas pesadas. Para mulher, por exemplo, saem muitas saias, bodys, tops, saias de tule e tiaras. Adereço de cabeça é o que está em alta. Outro produto que está na moda é a pochete estilizada, que combina com a fantasia, já que, para ir aos blocos, elas precisam de algo para se proteger de arrastões. Já os homens gostam muito de chapéus, como o do personagem Mário Bros, perucas e até mesmo suspensórios”, explicou. Em média, uma tiara carnavalesca custa R$ 20. O preço mínimo que pode ser encontrado é de R$ 3,50. Já o valor mais alto é de R$ 50.

Mesmo com os adereços em alta, as fantasias também são adquiridas. “Devido às festas de escolas, as crianças continuam em busca de fantasias. Além disso, a garotada ama confetes, serpentinas e neve artificial. Inclusive, deixo na frente da loja”, contou Sâmia, que já começa a sorrir com o aumento nas vendas. “Como também trabalho com decoração, bastante lojistas vem comprar para deixar os estabelecimentos coloridos. A venda para o público em geral começa a ser puxado duas semanas antes do Carnaval, principalmente na última semana antes do feriado. As pessoas deixam tudo para última hora. Estou com pé no chão, mas, se as vendas crescerem de 10% a 15% em comparação a 2020, que foi muito bom, já será ótimo”, frisou.

Silvana Duque, gerente de uma loja de fantasias em Moema, destacou que os adereços são mais procurados pelos clientes por serem mais baratos em comparação às fantasias. “As opções mais em conta, com certeza, são os acessórios, com os quais você pode montar o seu look. As mulheres compram body e tiara e já fazem uma fantasia com só esses dos adereços”, enfatizou. Para se ter ideia, as fantasias custam a partir de R$ 120 e podem chegar até R$ 1 mil. “Roupas mais simples para adultos, como de sereia, Mulher Maravilha e presidiário, bastante procurados pelos homens, saem em torno de R$ 160. De crianças também são vendidas ao mesmo preço. Já uma mais elaborada — do Batman, por exemplo — custa R$ 1 mil”, disse Silvana.

Um funcionário de uma loja de fantasias localizada em Pinheiros acrescentou que o glitter também está entre os acessórios mais consumidos pelos clientes nessa época. “Os foliões seguem uma temática mais colorida. Gostam de tudo colorido, principalmente as mulheres, que gostam de tiara, top e bastante glitter”, declarou o homem, que pediu para não ser identificado na reportagem. Ele também comentou que o Carnaval é um dos feriados mais esperados pelo estabelecimento. “O movimento cresce. A melhor época do ano para as vendas é do Halloween, mas o Carnaval alavanca muito também”, completou.

Wandinha Addams está na moda

Embora a maioria aprecie a praticidade, ainda há aqueles que preferem caprichar no visual e não se importam de gastar um pouco mais para isso. Quem anda pela tradicional região comercial da 25 de Março, em São Paulo, já percebeu que a fantasia de Wandinha Addams será tendência nos salões e blocos de rua. O boom surgiu com o sucesso da série da Netflix que leva o nome da protagonista. “Vi no metrô que todo mundo quer se fantasiar de Wandinha no Carnaval. Não estou surpresa”, observou uma usuária do Twitter. O preço para se vestir como a gótica personagem, vivida no streaming pela atriz Jenna Ortega, varia entre R$ 75 e R$ 200.

Sucesso da personagem é comprovado nas redes sociais:

Rua 25 de março adiantando tendência: Wandinha vai bombar no carnaval pic.twitter.com/QK9Saj7zGC — Lija (@lady_lija) January 28, 2023

As crianças querendo usar fantasia da Wandinha no Carnaval, vitória das góticas!!! — YGG andrezza WKDS #FireEmblemEngage (@andrezzabplays) February 2, 2023

Vi no metro que todo mundo quer se fantasiar de Wandinha no carnaval, não estou surpresa — Smile more (@beaviannas) February 4, 2023

Sei que minha filha vai querer fantasia de wandinha no carnaval e já tô pensando no calor 🥵 — Odyle 🍒 (@odyleserejo) January 29, 2023

Já estou me preparando psicologicamente pra ver 50 fantasia de wandinha por km2 no carnaval — Calves, (@calvesluscas) January 26, 2023

O que vai dar de Wandinha nesse carnaval não é brincadeira nau — fe lipe (@felipematteusib) February 4, 2023

Vocês tão ligados que vai ter tanta Wandinha nesse Carnaval que vai ficar parecendo baile gótico de Halloween… — Kenny Lopes (@LennyKopes) January 27, 2023

comprei minha sainha de tule e uma peruca preta, ta pronta minha fantasia de wandinha por carnaval — Diei (@hausjtga) January 31, 2023