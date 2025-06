Confira os feriados e as datas comemorativas de junho

Junho é conhecido como o mês dos santos, Corpus Christi e também das festas juninas pelo Brasil

ROBERTO VAZQUEZ/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Junho também é marcado pelas festividades com comidas e danças típicas da época



Apesar do dia de Corpus Christi não ser considerado como um feriado nacional, mas sim ponto facultativo, Estados e municípios podem decretar feriado local. Neste ano, a data cristã, celebrada 60 dias após a Páscoa, cairá em 19 de junho, uma quinta-feira. Conforme a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica. “A palavra vem do latim e tem como significado: Corpo de Cristo. É uma solenidade que celebra a presença real de Cristo na Eucaristia”, afirmou por meio de artigo publicado no site da entidade. Em junho também, além de Santo Antônio (13 de junho) e São João Batista (24 de junho), a Igreja Católica também celebra São Pedro (29 de junho). Desta forma, junho é conhecido como o mês desses santos e também das festas juninas pelo Brasil. Confira as datas comemorativas do sexto mês do ano:

Dia Mundial do Meio Ambiente

Instituído em 1972 pela Organização das Nações Unidas, a data celebrada no dia 5 de junho busca conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental.

Dia dos Namorados e Dia de Santo Antônio

No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado no dia 12 de junho. A data coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro, mas não tem origem no calendário religioso. O dia dele é lembrado por igrejas católicas de todo o País no dia 13 de junho. Na década de 1940, ainda não havia por aqui um dia especial para casais apaixonados trocarem presentes. O Dia de São Valentim, celebrado em 14 de fevereiro e comum em outros países, não vingou na tradição brasileira. A ideia do Dia dos Namorados em junho teria surgido como ação de marketing para impulsionar o comércio durante esse mês, considerado fraco para vendas.

Dia Mundial do Doador de Sangue

Em 2005, o dia 14 de junho foi instituído pela Assembleia Mundial da Saúde como uma data especial para agradecer aos doadores e incentivar mais pessoas a doar sangue.

Dia Mundial do Orgulho Autista

A data celebrada no dia 18 de junho promove a importância da conscientização, compreensão e aceitação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o mundo.

Corpus Christi

Embora no calendário nacional, divulgado pelo governo federal, o dia de Corpus Christi seja considerado como ponto facultativo, Estados e municípios podem decretar como sendo feriado local. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a data consta no calendário como feriado.

Mês das festas juninas

Junho também é marcado pelas festividades com comidas e danças típicas da época. Além de igrejas, é muito comum ver essas festas juninas em ambientes escolares. Vale lembrar que, segundo pesquisas, o início desta história se dá em Portugal e na Espanha ainda no século XVI, sendo incorporada a cultura brasileira só depois que esses países colonizaram nossa região. Inicialmente, a festa que nasceu para celebrar São João era chamada de joanina.

Com o passar dos anos, o nome foi alterado para festa junina, pois era (e ainda é) celebrada no mês de junho. Outra grande mudança é que antes, a festança tinha motivos religiosos, e hoje, as referências são mais fortemente ligadas a símbolos típicos das zonas rurais. Por conta dessa crescente associação com as zonas rurais, foram chegando não apenas as quadrilhas, mas também as típicas comidas de festa junina brasileira.

Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

Trata-se de uma homenagem ao episódio que muitos historiadores consideram como o início da luta organizada pelos direitos dessa comunidade nos Estados Unidos e, paralelamente, em outros países ocidentais. Foi em 28 de junho de 1969 que os frequentadores do Stonewall Inn, bar gay no vilarejo de Greenwich, em Nova York, resolveram dar um basta nos anos de violência e perseguição policial aos seus membros e espaços de convivência, causando o “levante” ou “revolta” que daria origem ao movimento LGBT+ de hoje.

