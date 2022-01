Confira os números sorteados na Mega da Virada; prêmio é de R$378 milhões

Valor dado ao vencedor ou vencedores é o maior da história no Brasil; diferente dos outros sorteios, este não acumula

Reprodução/ Agência Brasil Caso ninguém acerte as seis dezenas da mega da virada, prêmio irá para quem acertar a quina



O sorteio da Mega da Virada aconteceu nesta sexta, 31, no Espaço das Loterias Caixa na avenida Paulista, em São Paulo e ao menos um brasileiro está feliz com o resultado. Os números sorteados foram 12-15-23-32-33-46. Dois apostadores acertaram todos os números e vão dividir o prêmio de 378.124.000, o maior da história da loteria no Brasil. Um deles fez a aposta na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e o outro em Campinas, em São Paulo. Cada um levará para casa R$ 189.062.000,00. Diferentemente dos outros sorteios da mega-sena, a mega da virada não acumula, ou seja, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio irá para quem acertar a quina e assim sucessivamente até que alguém ganhe. As apostas puderam ser feitas até às 17h desta sexta, nas casas lotéricas ou através da internet.