Confundidos com milicianos, turistas são torturados por traficantes na Rocinha

Reprodução Dois turistas foram confundidos com milicianos e torturados por traficantes na Rocinha



Dois turistas do Pará foram sequestrados e torturados por cerca de duas horas por traficantes da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante a madrugada deste sábado, 12. O motivo? Os criminosos os confundiram com milicianos. Eles estavam em um bar da comunidade, quando acabaram raptados. Os dois rapazes, que não quiseram revelar as identidades, gravaram um vídeo após receberem ajuda de policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha.

“Somos de Belém do Pará e viemos aqui no Rio. Fomos em um pagode em um bar da Rocinha, quando fomos confundidos com milicianos. Levaram a gente lá pra cima da Rocinha e lá fomos torturados. Só não morremos pela intervenção da Polícia Militar, que conseguiu salvar a gente”, contou um dos jovens, no vídeo postado no Twitter pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a PM, os dois homens foram resgatados por agentes da UPP na manhã deste sábado, 12, após fazerem uma denúncia. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, onde receberam atendimento e foram liberados.