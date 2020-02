Confusão faz bloco de Daniel Alves terminar mais cedo na Zona Sul de SP

O bloco Good Crazy estreou no Carnaval de São Paulo neste domingo (23). Após brigas, ao menos dois rapazes foram atendidos sangrando e um deles chegou a desmaiar

NILTON FUKUDA/ESTADÃO CONTEÚDO Bloco de Carnaval do jogador Daniel Alves estreou neste domingo no Carnaval de São Paulo e foi encerrado mais cedo devido a brigas entre foliões



O megabloco de carnaval Good Crazy, do jogador de futebol Daniel Alves, foi interrompido e terminou mais cedo na tarde deste domingo, 23, por causa de brigas e supostos arrastões. O desfile na região do Ibirapuera, Zona Sul paulistana, estava previsto para terminar às 18 horas, com dispersão uma hora depois, mas terminou às 17h40. No sábado, o bloco Minhoqueens, que passou pela República, também foi encerrado antes da hora por causa de um tumulto.

“Que pena que está tendo muita briga. E, com briga, a gente não consegue continuar. É melhor a gente parar para não machucar mais”, disse ao microfone Seu Jorge, músico convidado no Good Crazy, 30 minutos antes do encerramento e 1h30 antes da dispersão.

Depois, Daniel Alves foi ao microfone. “A gente tem que fazer a nossa parte, não pode prejudicar quem vem pra se divertir, ser feliz. Carnaval é a nossa maior festa”, disse o jogador. “Não vamos estragar quem vem aqui curtir na ‘vibe’, no respeito”, completou. “Vamos viver em paz, ser feliz.”

Ao menos dois rapazes foram atendidos sangrando e um deles chegou a desmaiar. Além disso, ao menos quatro foliões passaram mal e tiveram de ser atendidos por socorristas. Mesmo após o som ser desligado e um membro da produção orientar sobre a dispersão no microfone, muitos foliões permaneceram na via, alguns com aparelhos de som próprios. Foi a primeira vez que o bloco desfilou no carnaval paulistano.

Durante o desfile do bloco Agrada Gregos no sábado, um grupo chegou a pular a grade da Assembleia Legislativa de São Paulo. O bloco parou e pediu para que eles saíssem – do contrário, o cortejo seria interrompido antes da hora. O grupo atendeu ao pedido e o cortejo continuou.

*Com informações do Estadão Conteúdo