Conheça as escolas de samba que desfilam neste sábado no Carnaval de São Paulo

Segunda noite de desfiles da elite do carnaval paulista reunirá algumas das maiores campeãs da disputa; veja quem se apresentará

Reprodução/Facebook/Mocidade Alegre A Mocidade Alegre é uma das escolas que desfilará neste sábado, 23



O segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo reunirá diversas escolas de peso na capital, sendo seis campeãs do carnaval paulista. Logo no primeiro desfile da noite, quem dá as caras é a Vai-Vai, maior campeã do carnaval paulista com 15 títulos. Em seguida, vêm a Gaviões da Fiel e a Mocidade Alegre, duas das maiores campeãs neste século e que costumam brigar por posições no topo da tabela. A Barroca Zona Sul e a atual campeã Águia de Ouro agitam a avenida durante a madrugada, até que a Rosas de Ouro (7 vezes campeã) e a Império de Casa Verde (tricampeã) encerrem os desfiles do carnaval de São Paulo. Saiba mais sobre cada uma das escolas:

Vai-Vai

Presidente: Clarício Gonçalves

Cores: Preto e Branco

Carnavalesco: Chico Spinosa

Mestres de Bateria: Tadeu e Beto

Melhor colocação na história: Campeã ( 1978, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2011 e 2015)

Enredo: “Sankofa!”

Abrindo a segunda noite de desfiles, temos a Vai-Vai, maior campeã do carnaval de São Paulo. Depois de vencer o título do Grupo de Acesso, a escola da Bela Vista retorna à elite e homenageará os povos africanos com o enredo “Sankofa!”, que é um ideograma com origem em provérbios africanos que representa um retorno ao passado para obter conhecimento. Mesmo com 15 títulos em sua história, a agremiação não figura como uma das favoritas neste ano.

Gaviões da Fiel

Presidente: Amilton Alves Brito

Cores: Preto e Branco

Carnavalesco: Zilkson Reis

Mestre de Bateria: Ciro Castilho

Melhor colocação na história: Campeã (1995, 1999, 2002 e 2003)

Enredo: “Basta!”

Logo após a Vai-Vai, a Gaviões da Fiel entra no Sambódromo e deve apresentar o desfile mais politizado da noite. Com o enredo “Basta!”, a agremiação promete trazer diferentes pautas sociais para a Avenida. No samba-enredo, escrito por Marcelo Adnet, existem referências a figuras como o Cacique Raoní e os meninos João, morto durante operação da Polícia no Complexo do Salgueiro, e Miguel, que caiu do prédio enquanto acompanhava sua mãe no trabalho. Além disso, existem trechos que exaltam o movimento ‘Vidas Pretas Importam’ e enaltecem a força da mulher.

Mocidade Alegre

Presidente: Solange Cruz

Cores: Vermelho e Verde

Carnavalesco: Edson Pereira

Mestre de Bateria: Sombra

Melhor colocação na história: Campeã ( 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014)

Enredo: “Quelémentina, Cadê Você?”

Apostando em uma homenagem a Clementina de Jesus, a Mocidade Alegre é a terceira escola a desfilar no segundo dia do carnaval. A escola apostou na manutenção dos principais nomes da agremiação, como o intérprete Igor Sorriso, o mestre de bateria Sombra e o carnavalesco Edson Pereira. Depois de bons desempenhos nos ensaios técnicos, a agremiação do Limão é apontada como uma das principais postulantes ao título do carnaval, que seria seu primeiro desde 2014.

Águia de Ouro

Presidente: Sidnei Carriuolo

Cores: Azul e Branco

Carnavalesco: Sidnei França

Mestre de Bateria: Juca

Melhor colocação na história: Campeã (2020)

Enredo: “ Afoxé de Oxalá — No ‘Cortejo de Babá’, Um Canto de Luz em Tempo de Trevas”

Depois de conquistar seu primeiro título do carnaval em 2020, o Águia de Ouro volta ao Sambódromo em busca do bicampeonato. Com o enredo “Afoxé de Oxalá – No ‘Cortejo de Babá’, um canto de luz em tempo de trevas’, a escola promete homenagear a cultura afro-brasileira, exaltar a diversidade étnica e se posicionar contra a intolerância religiosa. Se tudo correr bem, a escola da Pompeia também chega como forte candidata ao título.

Barroca Zona Sul

Presidente: Ewerton Rodrigo

Cores: Verde e Rosa

Carnavalescos: Rodrigo Meiners e Rogério dos Santos Monteiro (Comissão Artística)

Mestre de Bateria: Fernando Negão

Melhor colocação na história: 5º Lugar (1990)

Enredo: “A evolução está na sua fé… Saravá Seu Zé!”

Em seu segundo carnaval consecutivo na elite, a Barroca Zona Sul vem para brigar pela permanência. Para isso, apostou no enredo “A evolução está na sua fé… Saravá, seu Zé”, que homenageará Zé Pilintra, considerada uma das maiores entidades dos cultos de religiões afro-brasileiras que também é vista, sem o cunho negativo da palavra, como um arquétipo de ‘malandro’. A escola tenta repetir o bom resultado do último desfile para se garantir na elite.

Rosas de Ouro

Presidente: Angelina Basílio

Cores: Azul, Rosa e Branco

Carnavalesco: Paulo Menezes

Mestre de Bateria: Rafa

Melhor colocação na história: Campeã ( 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994, 2010)

Enredo: “Sanitatem”

Penúltima escola a entrar na Avenida, a Rosas de Ouro vem ao Anhembi tentando voltar ao grupo das campeãs depois do 7º lugar conquistado em 2020. Com o enredo ‘Sanitatem’, a escola falará sobre rituais e caminhos para a cura, citando, inclusive, o samba. Esse será o primeiro carnaval do carnavalesco Paulo Menezes na escola, enquanto outras peças-chave foram mantidas.

Império de Casa Verde

Presidente: Alexandre Furtado

Cores: Azul e Branco

Carnavalescos: Mauro Quintaes e Leandro Barboza

Mestre de Bateria: Zoinho

Melhor colocação na história: Campeã (2005, 2006 e 2016)

Enredo: “ O Poder da Comunicação. Império, o Mensageiro das Emoções…”

Encerrando os desfiles, a Império de Casa Verde apresentará o enredo “O Poder da Comunicação – Império, o Mensageiro das Emoções”. Nele, a escola da Zona Norte promete falar sobre a história da comunicação, tendo o influenciador Carlinhos Maia como o personagem principal. O anúncio oficial do enredo dividiu opiniões no mundo do carnaval. Essa será a estreia do carnavalesco Mauro Quintaes no comando da escola.