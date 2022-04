Veja a lista com todas as campeãs do Carnaval de São Paulo

Com 15 integrantes, ranking paulista tem a Vai-Vai como líder, com 15 conquistas, e Nenê de Vila Matilde e Mocidade Alegre na sequência

Reprodução/Facebook/Águia de Ouro A Águia de Ouro tenta conquistar seu segundo título consecutivo no Carnaval de São Paulo



Depois de dois anos de espera, as escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo voltam ao Sambódromo do Anhembi neste feriado. A atual campeã Águia de Ouro desfila na madrugada de sábado para domingo e tenta conquistar o bicampeonato para se juntar ao grupo de escolas com mais de um título do Carnaval paulista. Atualmente, a Vai-Vai é a recordista, tendo vencido 15 edições, sendo a última em 2015. Além disso, diversas agremiações tentam conquistar seu primeiro título e entrar para o seleto grupo de 15 que já venceram a disputa. Confira abaixo quais são as maiores campeãs em São Paulo.

As campeãs de São Paulo