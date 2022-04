Veja a lista com todas as campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro

Ao todo, 15 escolas conquistaram o título carioca; Portela e a Mangueira lideram o ranking com 22 e 20 troféus, respectivamente

Reprodução/Facebook/Viradouro O enredo da Viradouro, campeão do Carnaval carioca em 2020, foi "Viradouro de Alma Lavada"



Nesta sexta-feira, 22, e no sábado, 23, as 12 escolas da primeira divisão do Carnaval do Rio de Janeiro irão desfilar na Sapucaí. Dentre elas, estão gigantes do samba carioca como a Portela e a Mangueira, as duas maiores campeãs da disputa, com 22 e 20 títulos, respectivamente. A Unidos do Viradouro, atual campeã, tenta conquistar seu terceiro título e se firmar entre as grandes do Rio. Além disso, a Imperatriz Leopoldinense, que soma oito conquistas, voltou do Grupo de Acesso querendo o primeiro lugar, que não vem desde 2001. Outras escolas, como a Paraíso do Tuiuti e a São Clemente, tentam sair do zero. Confira abaixo a lista com todas as 15 agremiações que já venceram o Carnaval carioca.

As campeãs do Rio de Janeiro