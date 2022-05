Conrado é submetido a cirurgia de controle de sangramento e correção de fratura na bacia

Cantor sertanejo esteve no ônibus que sofreu um acidente na rodovia Régis Bittencourt; sua dupla, Aleksandro, não resistiu aos ferimentos e faleceu

Reprodução/Instagram/@conradoealeksandro Estado de saúde do cantor, que encontra-se na UTI, é considerado grave



O cantor João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, da dupla sertaneja com Aleksandro, foi submetido a uma cirurgia para controle de sangramento e também uma correção de fratura de bacia. As informações referem-se ao mais novo boletim médico divulgado pelo Hospital Regional de Registro Dr. Sergio Aluisio Homem Torres. De acordo com a diretora executiva, Eloisa Sales Negro, o estado de saúde do artista é grave e ele encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A hospitalização de Conrado aconteceu após um acidente ocorrido na rodovia Régis Bittencourt, no Estado de São Paulo, na manhã do último sábado, 7. Junto a outras cinco pessoas, sua dupla artística, o também cantor Aleksandro, faleceu após o acidente de trânsito.