Conselho da Petrobras prorroga mandato de presidente e elege nova Diretoria Executiva; confira nomes

Reunião definiu novos membros para o biênio 2023-2025 que assumem a partir do dia 29 de março

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Petrobras terá novos membros a partir do dia 29 de março



O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira, 22, sete novos membros para a Diretoria Executiva para o biênio de 2023/2025. A gestão se inicia no próximo dia 29 de março. Para o cargo de Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores foi aprovado Sergio Caetano Liete; no cargo de Diretor Executivo de Exploração e Produção assume Joelson Falcão Mendes. Para Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção foi escolhido Carlos José do Nascimento Travassos. O novo diretor de Comercialização e Logística será Claudio Romeo Schlosser e no cargo de Diretor de Refino e Gás Natural, William França da Silva. A única mulher eleita na nova diretoria executiva é Clarice Coppetti para Relacionamento Institucional e Sustentabilidade. Fechando a lista, Carlos Augusto Burgos Barreto assumirá como diretor de Transformação Digital e Inovação. O Conselho também aprovou uma prorrogação do mandato do presidente Jean Paul Prates por mais dois anos, até abril de 2025.