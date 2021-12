Conselho de Secretários de Saúde afirma que não exigirá pedido médico para vacinar crianças

Manifestação acontece após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defender a exigência de prescrição médica para a imunização infantil

EFE/EPA/FEHIM DEMIR Em carta divulgada na redes sociais, o presidente do Conass, Carlos Lula afirmou que "a medicina vencerá"



O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Eduardo de Oliveira Lula, disse nesta sexta-feira, 24, que não será necessário apresentar pedido médico para a vacinação de crianças contra a Covid-19. Em carta divulgada na redes sociais, e direcionada aos pequenos, Carlos Lula afirmou que “a medicina vencerá”. “Infelizmente há quem ache natural perder a vida de vocês, pequeninos, para o coronavírus. Mas com o Zé Gotinha já vencemos a poliomielite, o sarampo e mais de 20 doenças imunopreveníveis. Por isso, no lugar de dificultar, a gente procura facilitar a vacinação de todos os brasileirinhos. E é esse recado que queremos dar no dia de hoje, véspera de Natal: quando iniciarmos a vacinação de nossas crianças, avisem aos papais e às mamães: não será necessário nenhum documento de médico recomendando que tomem a vacina. A ciência vencerá. A fraternidade vencerá. A medicina vencerá e vocês estarão protegidos.”

“Os cientistas do mundo inteiro apontam a segurança e eficácia da vacina para crianças! Ela inclusive já começou a ser aplicada em meninos e meninas de vários países do mundo”, comenta a carta do Conass. O posicionamento de Carlos Lula acontece um dia após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmar que vai recomendar que seja exigida a prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais para a imunização de crianças de 5 a 11 anos.

“Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. O Ministério da Saúde tem que tomar suas decisões em evidências científicas”, disse nesta quinta-feira, 23. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina da Pfizer na população pediátrica no dia 16 de dezembro. Mesmo com o aval da agência reguladora, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para ouvir a sociedade sobre o tema.