Conta-corrente ou poupança? Tire as suas dúvidas sobre a conta digital do Banco Safra

Pelo app do banco, é possível pagar suas contas, investir para diferentes objetivos, transferir recursos e acumular pontos em programas de recompensas

vectorpocket - br.freepik.com Nas contas digitais, o cliente resolve praticamente tudo o que precisar diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de deslocar-se até uma agência



Quem deseja abrir uma conta digital pode, muitas vezes, não saber qual escolher. Como garantir que o dinheiro estará seguro? E quem pretende investir, será que terá o suporte necessário? Pensando no tipo de pessoa que não abre mão de ter todas as facilidades de utilizar produtos e serviços pela internet — mas sem perder a segurança e o atendimento personalizado —, o Safra criou a sua conta digital. Nela, o cliente conquista todos os benefícios de uma conta-corrente completa, com acesso ao portfolio de investimentos Safra e assessoria de especialistas, direto pelo celular. Além de cartão de crédito, pagamento de contas, transferências e acesso facilitado a empréstimo pessoal, ele também tem à disposição um portfólio completo de investimentos, com especialistas acessíveis durante todo o processo de alocação. O procedimento ocorre diretamente pelo aplicativo do Safra. Basicamente, é necessário apenas preencher seus dados, enviar uma foto do documento (RG ou CNH) e tirar uma selfie. Confira no guia abaixo as respostas para algumas das principais perguntas envolvendo a conta digital do banco:

O que é conta digital?

São como contas correntes comuns, abertas na agência bancária. Com elas, é possível ter acesso aos mesmos serviços, como pagamentos, transferências e financiamentos. Porém, nas contas digitais, o cliente resolve praticamente tudo o que precisar diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de deslocar-se até uma agência.

Como usar a conta digital

Para usar a conta digital, é necessário abrir a Apple Store ou Play Store e baixar o aplicativo do Safra. Em seguida, o cliente deve seguir o passo a passo para a abertura de conta. Depois, basta ver os tutorias disponíveis no próprio aplicativo, que irão mostrar como efetuar as principais transações. O app foi desenvolvido pensando na usabilidade do usuário e pode ser facilmente navegado por todos os clientes.

Conta digital é corrente ou poupança?

A conta digital do Safra é uma conta-corrente. Ou seja, quem adquire esse produto tem acesso a cartões de débito e crédito, empréstimo pessoal, transferências, pagamentos, financiamento de veículos, câmbio e muitas outras funções. Também é liberado o portfólio completo de investimentos disponível, que conta com opções mais rentáveis do que a poupança. Para aqueles que preferem ter apoio na hora de alocar os recursos, a conta digital disponibiliza especialistas em investimentos prontos para auxiliar no processo.

Conta digital é segura?

Quem adere à conta digital do Safra tem todos os benefícios de uma conta-corrente comum, incluindo a segurança. O banco oferece diversos investimentos exclusivos, uma marca com mais de 175 anos de tradição, bem como produtos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Além disso, o aplicativo possui todas as mais recentes atualizações de segurança de dados. O Safra exige cadastramento de senha e biometria, que são requeridas antes de todas as transações.

Vantagens da conta digital do Safra

Os especialistas em investimentos do Safra mostram-se dispostos a ajudar cada cliente a entender qual o seu perfil de investidor e quais são os melhores produtos. Além de investir, o cliente também pode pagar, transferir, fazer transações pelo PIX, financiar veículos, trocar reais por outras moedas, fazer seguros e portabilidade de salário. Vale destacar ainda o acesso, para os clientes elegíveis ao cartão de crédito, ao programa de recompensas Safra Rewards. Com ele, os clientes do Safra têm direito a uma curadoria de experiências e produtos exclusivos e selecionados cuidadosamente. O cartão de crédito ainda traz o Visa Concierge, um assistente pessoal disponível 24 horas por dia. Por meio dele, é possível:

Reservar voos, hotéis e atrações turísticas;

Solicitar a entrega de mensagens de emergência;

Comprar e enviar flores, cestas e presentes, e muito mais!

Como abrir conta digital

É só baixar o app do Safra e se cadastrar (clique AQUI para fazer o cadastro). A partir daí, o futuro cliente deverá preencher algumas informações, tudo online e de forma intuitiva. Depois, basta acompanhar o andamento do processo pelo celular.