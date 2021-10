Contaminação por Covid-19 nas escolas caiu 73% desde junho, diz governo de SP

Setembro foi o mês com menos infectados por Covid-19 nas instituições de ensino; secretaria da Educação criou painel para divulgar os dados

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Governo determinou retorno presencial obrigatório das aulas a partir de segunda-feira



O governo de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 22, um monitoramento da contaminação por Covid-19 nas escolas do Estado. De acordo com os dados, o número de casos da doença caiu 73,6% em setembro, mês que registrou o menor número de infectados, com 431. A comparação foi feita com relação a junho, período que teve o maior número de casos, com 1.653, incluindo alunos, servidores e trabalhadores terceirizados. O Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19 (Simed), disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, traz dados das 42 semanas epidemiológicas, de 3 de janeiro a 16 de outubro, somando 8.854 casos confirmados. Segundo a pasta, o sistema será atualizado diariamente. A secretaria afirma ainda que o monitoramento aponta um cenário favorável para o retorno obrigatório às aulas presenciais, que começa a partir da próxima segunda-feira.