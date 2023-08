Corinthians e Gaviões da Fiel lamentam acidente com torcedores em MG; rivais se solidarizam

Episódio aconteceu na madrugada desde domingo, 20, no Km 520 da Rodovia Fernão Dias; no total, sete pessoas morreram

Reprodução / Instagram @gavioesoficial Também em publicação na rede social, a Gaviões da Fiel publicou uma imagem manifestando luto



O Sport Club Corinthians Paulista usou as redes sociais para divulgar uma nota de pesar e lamentar o acidente com ônibus que transportava torcedores do clube, ocorrido na madrugada deste domingo, 20. No total, ao menos sete pessoas morreram e 11 ficaram presas em ferragens do veículo que capotou no Km 520 da Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em publicação no X, o antigo Twitter, o Corinthians manifesta pesar e lembra que o ônibus levava torcedores que estavam na capital mineira para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior: “O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”, diz a publicação. Em outro comunicado, enviado ao site da Jovem Pan, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, afirma que estão todos “consternados com essa tragédia”. “Estamos focados em dar todo o suporte necessário às vítimas, seus familiares e autoridades, e acompanhando de perto a prestação dos socorros em andamento e à disposição para fazer tudo o que estiver a nosso alcance neste momento de imensa dor”, afirmou.

Também em publicação na rede social, a Gaviões da Fiel publicou uma imagem manifestando luto. Outros clubes também se manifestaram publicamente em solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. “O São Paulo Futebol Clube lamenta o acidente ocorrido na Rodovia Fernão Dias, que causou a morte de torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo, e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas desta tragédia”, escreveu o tricolor paulista. Já o Palmeiras disse também lamentar ” profundamente a morte de torcedores do Corinthians” e o Flamengo desejou “muita força aos amigos e familiares neste momento tão triste”.

Veja a manifestação dos clubes nas redes sociais:

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na… pic.twitter.com/3vCQr63Oai — Corinthians (@Corinthians) August 20, 2023

O São Paulo Futebol Clube lamenta o acidente ocorrido na Rodovia Fernão Dias, que causou a morte de torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo, e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas desta tragédia. pic.twitter.com/8nmggr0CLt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 20, 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se solidariza com as vítimas do acidente de ônibus envolvendo torcedores do Sport Club Corinthians Paulista, em Minas Gerais. De 46 pessoas, sete morreram e dez ficaram presas nas ferragens. O veículo capotou na Rodovia Fernão Dias, na… pic.twitter.com/QKsvIuGC6v — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 20, 2023

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte de torcedores do Corinthians em um acidente na Rodovia Fernão Dias, na madrugada deste domingo, e se solidariza com as famílias das vítimas desta tragédia 😔 pic.twitter.com/I5gK1L1Lb6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 20, 2023

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente as mortes dos torcedores do Corinthians, vítimas de um grave acidente de ônibus na Rodovia Fernão Dias. Muita força aos amigos e familiares neste momento tão triste. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2023

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o acidente trágico envolvendo torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo. Nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor. 🖤 pic.twitter.com/xVzcoOCFY0 — Santos FC (@SantosFC) August 20, 2023

🏴 Com grande pesar, o Esporte Clube Bahia lamenta o trágico acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians em retorno a São Paulo após jogo contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo. Nossa solidariedade a familiares e amigos neste… pic.twitter.com/ABCJXdBCNf — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 20, 2023

O Botafogo lamenta pelo acidente ocorrido com o ônibus que transportava torcedores do Corinthians, em Belo Horizonte, e que infelizmente deixou vítimas. O Clube presta solidariedade aos envolvidos nesta fatalidade e deseja conforto neste momento de dor. — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 20, 2023

A Associação Atlética Ponte Preta lamenta profundamente a morte de torcedores do Corinthians em acidente na Rodovia Fernão Dias, na madrugada deste domingo (20), e se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor e tristeza. 😔 pic.twitter.com/feCZYjDvLI — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) August 20, 2023

O Guarani Futebol Clube lamenta profundamente o acidente ocorrido com torcedores do Corinthians, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo. Que Deus conforte todos os familiares das vítimas. 🙏😞 pic.twitter.com/owPheNjzOv — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) August 20, 2023