Jovem Pan > Notícias > Brasil > Corolla com 1.499 multas e dívidas de quase R$ 600 mil é apreendido em SP

Corolla com 1.499 multas e dívidas de quase R$ 600 mil é apreendido em SP

Segundo levantamento do Comando de Policiamento de Trânsito, esse carro é o 12º veículo com mais débitos no Estado de São Paulo

  • Por Jovem Pan
  • 22/08/2025 09h06
  • BlueSky
Reprodução/Polícia Militar PM Segundo a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento de Trânsito faziam patrulhamento pela Rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, zona oeste da capital, quando abordaram um Toyota Corolla branco

Um carro que tem 1.499 multas e acumula quase R$ 600 mil em dívidas foi apreendido na tarde desta quinta-feira, 21, em São Paulo. A reportagem não localizou o proprietário do veículo. Segundo a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento de Trânsito faziam patrulhamento pela Rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, zona oeste da capital, quando abordaram um Toyota Corolla branco.

Ao consultar a base de dados da Prodesp (empresa de informática do governo do Estado de São Paulo), os PMs constataram que o carro acumula R$ 583.461,10 em débitos, provenientes de 1.499 autuações e dívidas relacionadas. Após as medidas administrativas, o veículo foi removido ao pátio.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Segundo levantamento do Comando de Policiamento de Trânsito, esse Toyota Corolla é o 12º veículo com mais débitos no Estado de São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Colômbia reforça operações militares após ataques que deixaram 18 mortos
Acidente em ponte deixa 10 mortos na China
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >