Coronavírus pode ser tema de audiência com ministros; comissão analisa pedido

Plínio Xavier/Câmara dos Deputados O senador também pretende discutir a assistência aos brasileiros na China além de analisar os possíveis impactos da epidemia do vírus



A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) vai analisar nesta terça-feira (3) requerimento para possível audiência pública sobre o coronavírus. A proposta visa debater com ministros as medidas adotadas para prevenção e tratamento de eventuais casos de infecção pelo Covid-19, que já possui dois casos confirmados no Brasil.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do pedido, também pretende discutir durante o encontro a assistência aos brasileiros na China, além de analisar os possíveis impactos da epidemia do vírus em países vizinhos.

O requerimento foi feito em 29 de janeiro, data em que 34 brasileiros ainda se encontravam na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da doença. Para a audiência, Randolfe sugere convite a Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, e Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores.

Outros requerimentos



Em outro requerimento, o senador requer convite a Rogério Marinho, secretário Especial da Previdência e Trabalho, a fim de esclarecer o atraso na análise e resposta a mais de um milhão de pedidos de concessão de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Randolfe pede também a convocação de Abraham Weintraub, ministro da Educação, para prestar informações sobre problemas com a correção e atribuição de notas do Enem.

Além de Randolfe, três outros requerimentos de audiência pública feitos pelo senador Rodrigo Cunha (PSDB) devem ser analisados pela comissão. Rodrigo solicita audiência para debater as políticas públicas para educação básica com ênfase na primeira infância, o analfabetismo, o custo da educação com relação às obrigações dos entes federados e cenários futuros.

O senador também fez um pedido para audiência pública para abordar possíveis falhas nos programas e planos sobre drogas e requereu debate sobre obras paradas das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

*Com informações da Agência Senado.