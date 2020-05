Brasil registra mais 1.124 mortes em 24h e chega a 27.878 óbitos por Covid-19

SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Brasil tem quase 28 mil mortes por Covid-19



O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (29) que o Brasil registrou mais 1.124 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com o novo boletim, o país chegou a 27.878 óbitos pela doença.

De ontem para hoje, ainda foram 26.928 novos diagnósticos de Covid-19, elevando o número total de infectados a 465.166. A pasta estima 189.476 recuperados e 247.812 casos em acompanhamento.

O estado de São Paulo ainda é o que tem mais casos de Covid-19 (101.556) e mortes pela doença (7.275). Rio de Janeiro (47.953 diagnósticos e 5.079 óbitos), Ceará (38.395 diagnósticos e 2.859 óbitos), Pernambuco (32.255 diagnósticos e 2.669 óbitos) e Pará (36.486 diagnósticos e 2.827 óbitos) também têm números alarmantes.

A taxa de mortalidade da doença é maior no estado do Amazonas, onde são 48,5 mortes a cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 15,8 e Rio de Janeiro, 29,4.

Já a taxa de incidência do coronavírus é maior no Amapá, com 1.001,4 infecções a cada 100 mil habitantes. Amazonas tem taxa de 938,8, São Paulo de 221,2, Espírito Santo de 321,1 e Rio de Janeiro de 277,7.