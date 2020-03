Coronavírus: Brasil tem 234 casos confirmados da doença

O número de casos suspeitos saltou para 2.604. No domingo, eram 1.913 suspeitas

EFE/José Jácome Coronavírus: 234 casos confirmados da doença no Brasil



O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (16) que o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil é 234. Já o número de casos suspeitos da doença saltou para 2.604.

Neste domingo, a pasta informou que 200 pessoas estavam infectadas com a Covid-19, enquanto 1.913 pessoas eram investigadas como casos suspeitos da doença. Outros 1.624 casos já foram descartados.

O estado de São Paulo segue sendo o que mais tem casos confirmados, com 152, seguido pelo Rio de Janeiro com 31 pacientes com SARS-Cov-2.

Os demais estados são Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1), Pernambuco (2), Alagoas (1), Sergipe (1), Bahia (2), Minas Gerais (5), Espírito Santo (1), Paraná (6), Santa Catarina (7), Rio Grande do Sul (6), Mato Grosso do Sul (2), Goiás (3) e Distrito Federal (13).