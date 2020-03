Coronavírus: Brasil tem 34 casos confirmados em sete estados; paciente no DF segue em estado grave

Fernando Frazão/Agência Brasil 34 casos confirmados de coronavírus no Brasil



O Ministério da Saúde informou neste terça-feira (10) que o Brasil tem 34 casos do novo coronavírus confirmados em sete estados. Outros 893 são investigados pelos órgãos de saúde como suspeitos da Covid-19.

O caso da paciente de 52 anos do Distrito Federal permanece grave. De acordo com o boletim médico, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, ela segue internada “em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte, em estado grave, instável, com suporte ventilatório e hemodinâmico”.

A mulher apresenta síndrome respiratória aguda severa, com “piora no quadro respiratório, apresentando ainda um pico febril”. Segundo a pasta estadual, “tem comorbidades que agravam o quadro clínico” e está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar.

Os estados que apresentam casos confirmados da doença, além do Distrito Federal, que tem apenas um caso, são: São Paulo (19), Rio de Janeiro (8), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1), Bahia (2) e Alagoas (1). A região Sudeste é que a apresenta maior número de casos, com 29 pacientes infectados.

Outros 780 casos já foram descartados como coronavírus no Brasil. No mundo, o número de infectados pelo SARS-Cov-2 chegou a 109.578 – já o número de mortos atingiu 3.809 nesta terça.