O Ministério da Saúde informou, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28), que o número de casos suspeitos do novo coronavírus subiu para 182. O Brasil segue com apenas um caso confirmado em todo território, um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo.

Segundo a pasta, houve um aumento expressivo de casos suspeitos, mas nenhum caso registrado no norte do país.

“A gente vem olhando essas notificações, que aumentaram nos últimos dias. Mas, para cada caso, temos que checar se enquadrou ou não. Não vamos registrar caso que só tenham febre ou sintoma respiratório. Nesse momento, a nossa definição é operacional, ou seja, tem que ter febre, sintoma respiratório, ter visitado países que estão com casos e contato com suspeitos que se enquadram na definição de caso”, disse Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde.

Há 16 estados brasileiros com casos suspeitos em análise. Entre os que concentram maior número estão: São Paulo (66), Rio Grande do Sul (27), Rio de Janeiro (19), Minas Gerais (17). Os demais estados são: Ceará (6), Rio Grande do Norte (3), Paraíba (1), Pernambuco (5), Alagoas (1), Bahia (9), Espírito Santo (2), Paraná (5), Santa Catarina (9), Mato Grosso do Sul (2), Goiás (5) e Distrito Federal (5).

Os exames dos casos suspeitos estão sendo processados nos laboratórios de referência, inicialmente para identificação do vírus comum, caso haja negativa para os vírus Influenza A e B, e em seguida o exame específico para a identificação do SARS-Cov-2. Duas amostras que passaram pelo exame específico já foram descartadas, de acordo com o Ministério da Saúde.

Segundo Oliveira, a pasta está trabalhando para aumentar a capacidade laboratorial em todo o Brasil. “Estamos trabalhando para ampliar a capacidade laboratorial. Sistematicamente, vamos ampliar isso para todos os laboratórios centrais”, disse.

Ainda nesta sexta, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que aumentou o nível de risco do vírus para “muito alto” em todo mundo. O Covid-19, no entanto, não é considerado uma pandemia pela organização.