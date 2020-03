Ministério: Número de casos suspeitos de coronavírus sobe para 252

Fernando Frazão/Agência Brasil Brasil monitora 252 casos do COVID-19



O número de casos suspeitos do novo coronavírus subiu de 207 para 252, segundo confirmou o Ministério da Saúde em boletim neste domingo (1º). Até o momento, são dois pacientes confirmados com o COVID-19, ambos em São Paulo e que fizeram recentemente viagens à Itália.

O Estado de São Paulo concentra o maior número de casos em investigação, com 136. Em todo o País, foram descartadas 89 suspeitas.

Depois de São Paulo, o Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de suspeitas (27), mas o número se manteve estável nas últimas 24 horas. Em seguida, vem Rio de Janeiro (19) e Minas (17). O ministério afirma que os casos suspeitos do novo coronavírus só passam a ser classificados dessa forma se a pessoa monitorada tiver febre aliada a mais um sintoma (como tosse e dificuldade respiratória) e tiver viajado para um dos 16 países colocados em alerta nos últimos 14 dias, incluindo a Itália.

Aplicativo

O Ministério da Saúde lançou o aplicativo Coronavírus-SUS com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença.

Já baixou o aplicativo do Ministério da Saúde/SUS 🇧🇷 sobre o #coronavirus? Se não baixou, junte-se agora aos milhões de brasileiros que já instalaram essa ferramenta! Cada pessoa é importante nessa luta! ✅Android – https://t.co/DvW3EHtI27 ✅IOs – https://t.co/r7nPhMMy34 — Henrique Mandetta (@lhmandetta) March 1, 2020

O recurso conta com informativos de diversos tópicos como os sintomas, como se prevenir, o que fazer em caso de suspeita de infecção e mapa indicando unidades de saúde próximas. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e IOs.

*Com Agência Brasil