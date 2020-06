Brasil tem recorde de novos casos de Covid-19 e chega a 923 mil no total

Foram confirmadas 34.918 infecções nas últimas 24 horas, maior número desde o início da pandemia

EFE/Sebastião Moreira/Archivo Nas últimas 24 horas, foram 1.282 novas mortes, chegando a um total de 45.241 óbitos



Em meio a reaberturas graduais em vários estados, o Brasil bateu o recorde nesta terça-feira, 16, e registrou o maior número de novos casos da Covid-19 desde o início da pandemia: 34.918, elevando o total para 923.189. Nas últimas 24 horas, foram 1.282 novas mortes, chegando a um total de 45.241 óbitos. 441.729 (47,8%) pessoas já se recuperaram da doença e 436.216 seguem em acompanhamento.

São Paulo segue na liderança, com 190.285 ocorrências e 11.132 mortes, seguido do Rio de Janeiro, com 83.343 casos confirmados e 7.967 óbitos. Depois, vem o Ceará, com 81.289 ocorrências e 5.070 mortes, e o Pará, com 71.243 casos e 4.291 óbitos. No entanto, a situação mais preocupante é a do Amazonas, que tem 58.018 casos e 2.549 óbitos, um índice de mortalidade de 61,5, o maior do País.

O Brasil é o segundo com os maiores números de mortes e casos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos que têm um total de 2.173.623 ocorrências de infecções pelo novo coronavírus e 118.526 mortes. O País também passou a Itália e a Espanha, muito atingidos pela pandemia, no número de casos a cada 1 milhão de habitantes.