Brasil tem 1,2 mil mortes pela Covid-19 e chega a 47 mil óbitos

Foram registrados 22.765 casos nas últimas 24h, atingindo 978.142 infecções no total

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 18, mais 22.765 casos e 1.238 mortes pela Covid-19. O Brasil chegou a um total de 978.142 infecções pelo novo coronavírus e 47.748 óbitos, podendo chegar a 1 milhão até o final desta semana. 482.102 pessoas já se recuperaram da doença e 448.292 estão em acompanhamento.

O Nordeste registra o maior número de casos, 346.286, seguido do Sudeste, com 336.522, do Norte, com 196.409, do Centro-Oeste, com 53.611 e do Sul, com 45.314.

Já em relação ao número de mortes, o Sudeste lidera, com 22.045. Depois, vem o Nordeste, com 15.320, o Norte, com 8.386, o Sul, com 1.034, e o Centro-Oeste, com 963. O índice de letalidade do Brasil está em 4,9%.

São Paulo tem os maiores números, 192.628 ocorrências e 11.846 mortes. Em segundo lugar o Rio de Janeiro, com 87.317 casos e 8.412 óbitos, seguido do Ceará, com 87.273 ocorrências e 5.377 mortes.