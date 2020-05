DF tem 1ª morte de preso por Covid-19 e 1º caso em penitenciária federal

Valter Campanato/Agência Brasil Óbito ocorreu na Penitenciária da Papuda; e primeiro caso foi registrado na Penitenciária Federal de Brasília



O Distrito Federal registrou nesta terça-feira (19) a primeira morte por Covid-19 de um preso no sistema carcerário do estado, na Penitenciária da Papuda. Além disso, houve a confirmação do primeiro caso da doença na Penitenciária Federal de Brasília.

O óbito ocorreu ontem (18), no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência no tratamento das infecções pelo novo coronavírus, para onde o detento, um homem de 32 anos de idade, havia sido transferido no dia 3.

No mesmo hospital, já havia morrido, na véspera (17), o policial penal Francisco Pires de Souza, internado no dia 28 de abril. Souza trabalhava na Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), no Complexo Penitenciário da Papuda, mesma unidade onde o carcerário cumpria pena.

Já foram confirmados ao menos 549 casos de presos infectados pelo novo coronavírus no Complexo da Papuda. A doença atingiu, até o momento, 315 profissionais de segurança pública.

Penitenciária Federal

Na Penitenciária Federal de Brasília foi confirmado ontem o primeiro caso de transmissão da Covid-19 entre presos. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, trata-se de um detento que chegou ontem ao presídio, transferido de Pernambuco por decisão judicial, para “prevenir ações que desestabilizariam” o estado nordestino.

Ainda de acordo com o Depen, ele chegou a Brasília já com sintomas da doença e foi imediatamente isolado em uma cela individual, conforme determina o protocolo de prevenção adotado para impedir que a doença se espalhe.

Seguindo esse protocolo, o preso deve ficar 20 dias em uma cela individual de cerca de 9 metros quadrados, onde será monitorado por uma equipe médica. Durante esse período, o detento só poderá receber a visita de seu advogado, em caso de urgência. Separada das demais alas, a cela conta com uma cama, banco, escrivaninha, prateleira, vaso, pia e chuveiro. Todo o material de higiene, bem como vestuário e alimentos, será fornecido pelo próprio sistema prisional.

* Com informações da Agência Brasil