Reprovação a medidas de Covas, Doria e Bolsonaro contra a Covid-19 aumenta, diz Ibope

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Aprovação às medidas de Bruno Covas e João Doria contra a pandemia diminuiu



Pesquisa do Ibope divulgada nesta terça-feira (9) aponta que a reprovação da população da cidade de São Paulo às medidas do prefeito Bruno Covas, do governador de São Paulo, João Doria, e do presidente Jair Bolsonaro para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 cresceu.

Segundo os dados, 35% dos entrevistados consideram inadequadas as ações de Bruno Covas contra a pandemia. No mês passado, a taxa era de 20%. A aprovação caiu de 68% para 51%.

Em movimento parecido, a taxa de desaprovação das medidas de João Doria para o combate à Covid-19 subiu de 21% para 36%, enquanto a aprovação recuou de 68% para 51%.

Em relação ao governo federal, 66% não aprovam as ações de Jair Bolsonaro contra a doença. No mês passado, o número era 57%. A aprovação foi de 26% para 21%. Ainda no âmbito federal, 53% concordam com as recomendações do Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid-19. A taxa em maio era de 71%.

O levantamento, encomendado pela Rede Nossa São Paulo, ouviu 800 pessoas entre 21 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.