SP: Doria recomenda home office para servidores idosos; veja medidas

EFE/EPA/JEROEN JUMELET Coronavírus incentiva o home office em São Paulo



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, na noite deste domingo (15), novas medidas de contenção para reduzir a proliferação dos casos de coronavírus e avisou que novas restrições podem ser adotadas nos próximos dias

A partir da terça-feira, 17, todos os funcionários públicos com mais de 60 anos passarão a trabalhar a partir de casa, com exceção daqueles dos setores de segurança publica e de saúde. “Esses seguirão suas funções normalmente”, disse.

O governador anunciou também o fechamento de bibliotecas, museus e centros culturais até o dia 17 de abril. Os 153 centros de idosos do Estado serão fechados por 60 dias. O governo do Estado está também recomendando que cinemas, casas de shows e teatros privados permaneçam fechados de 17 de marco a 17 de abril.

“A prioridade do governo é proteger vidas, e estas são medidas que estão sendo tomadas com amparo da ciência. Temos uma equipe de sete infectologistas que trabalham sob o comendo do Dr. Uip acompanhando a situação, e medidas podem ser endurecidas nos próximos dias”, disse o governador.

*Com Estadão Conteúdo