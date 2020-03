Reprodução Empório Santa Luzia teve aumento no fluxo de clientes



A preocupação com o avanço do coronavírus em São Paulo fez com que diversas pessoas fossem ao supermercado Empório Santa Luzia, na Zona Sul de São Paulo, nesta sexta-feira (13), para estocar produtos para os próximos meses.

De acordo com Ana Maria Sobral, diretora do estabelecimento, a movimentação está “acima do normal”, com produtos diversos, de limpeza e alimentos, já faltando das prateleiras.

“Nossa área comercial estava se programando, estamos tentando repor os estoques”, afirmou Ana Maria.

Nos corredores do empório, é possível ver muitos clientes, alguns de máscara, enchendo carrinhos.

Coronavírus: Supermercado em SP tem movimento acima do normal e estoque já está desfalcado. Veja o vídeo:https://t.co/ooR9XnKiB0 pic.twitter.com/SUEI4Usyt2 — Jovem Pan News (@JovemPanNews) March 13, 2020

Número de casos

De acordo com números revelados pelo hospital Albert Einstein, São Paulo registrou 98 casos positivos. O Ministério da Saúde, na última atualização, aponta 77 confirmados em todo o País. Os dados serão atualizados nesta sexta-feira (13).