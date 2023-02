Bombeiros encontram dois corpos na Baía de Guanabara

Perícia vai analisar se os cadáveres são de Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38, que estão desaparecidos desde o naufrágio do domingo, 5

Reprodução/Record TV Embarcação naufragou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro



O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou, na manhã deste domingo, 12, dois corpos que apareceram boiando perto da Ponte Rio-Niterói. Os cadáveres de um homem e uma mulher estavam com roupa de praia e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). A perícia vai analisar se são dois desaparecidos do naufrágio da traineira Caiçara, no domingo, 5. Seis pessoas morreram, seis foram encontradas com vida e as autoridades buscavam, desde então, Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos. A embarcação trazia amigos e parentes de um passeio na ilha de Paquetá, quando foi afetada pela forte chuva que atingiu o Estado do Rio. Em razão dos fortes ventos, o barco virou. A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro também informou que instaurou um procedimento interno a fim de apurar causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente.