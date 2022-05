Corpo de brasileiro desaparecido há uma semana em Portugal é encontrado

Vaquinha online busca cobrir os custos para o traslado dos restos mortais do mineiro Douglas Gonçalves ao Brasil

Divulgação / Família / Site 'Vakinha' Douglas Gonçalves desapareceu em Lisboa e foi encontrado em Sintra, a 33km de distância



O corpo do brasileiro Douglas Gonçalves de Almeida, desaparecido em Portugal há sete dias, foi encontrado nesta segunda, 16. Ele foi localizado em Cabo da Roca, em Sintra, a 17 quilômetros de Cascais, onde morava. Douglas desapareceu após entrar no prédio em que morava uma ex-namorada, que estava em trabalho de parto. No dia, Douglas, que morava em Portugal há quatro anos, foi ao hospital em Lisboa para dar suporte à ex-companheira e assistir o nascimento da criança, de quem era o pai. Em determinado momento, foi à casa da ex para buscar objetos do bebê, mas não retornou ao estabelecimento de saúde. O dono de uma oficina mecânica que fica em frente ao edifício relatou tê-lo visto entrar, mas não sair. A atual namorada de Douglas, que também é brasileira, foi o elo entre a família e o caso, e era quem cobrava as autoridades portuguesas por uma resolução. A família do brasileiro criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e poder realizar o traslado do corpo até Araçuaí, cidade natural dele, que fica no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.