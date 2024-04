Corpo de médico é achado amarrado em São Bernardo; mulher é presa por suspeita de participar do crime

Mulher, presa na noite deste domingo, 21, é a segunda pessoa apreendida por envolvimento no caso. A Polícia Civil ainda busca mais um homem, que permanece foragido

Reprodução/YouTube Durante o atendimento da ocorrência, agentes identificaram que um veículo também havia sido levado do local



A Polícia Civil de São Paulo prendeu uma mulher, de 30 anos, suspeita de participação na morte de um médico, de 48 anos, encontrado amarrado e morto na própria residência em São Bernardo do Campo. A mulher, presa na noite deste domingo, 21, é a segunda pessoa apreendida por envolvimento no caso. A Polícia Civil ainda busca mais um homem, que permanece foragido. O crime ocorreu na sexta-feira, 19. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos na Rua Agostinho César Bassoli e localizou o homem sem vida no chão da sala. Durante o atendimento da ocorrência, agentes identificaram que um veículo também havia sido levado do local.

Na ocasião, uma pessoa foi localizada e confessou ter praticado um latrocínio (roubo seguido de assassinato) contra o médico. O suspeito indicou o local onde estava o carro da vítima e foi preso. Dois veículos, o roubado e o utilizado durante o crime, foram apreendidos e passaram por perícia. O caso foi registrado como latrocínio, localização/apreensão de veículo e associação criminosa na Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo.

*Com informações de Estadão Conteúdo