Corpo é encontrado boiando no lago do Parque Ibirapuera em São Paulo

Um corpo foi descoberto boiando no lago do Parque Ibirapuera, um dos pontos mais emblemáticos de São Paulo, na manhã desta terça-feira (30). Os bombeiros e a Polícia Civil foram chamados para a ocorrência às 10h40 e equipes de resgate logo entraram em ação para retirar o corpo da água. De acordo com informações, o cadáver, que ainda não foi identificado, foi encontrado próximo à Fonte Luminosa, nas proximidades do portão 10 do parque, acessível pela Avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Mariana. Diversas pessoas que estavam no parque foram atraídas pela movimentação dos bombeiros e policiais, se aproximando do lago para acompanhar o desdobramento da operação de resgate. Segundo autoridades policiais, o corpo aparentemente é de um homem, encontrado sem vestes e em estado de putrefação. A causa da morte ainda não foi determinada.

O caso será investigado pelo 36º Distrito Policial (Vila Mariana), enquanto o corpo passará por perícia para identificação e para esclarecer as circunstâncias do falecimento. Até o momento, o parque não emitiu comentários sobre o ocorrido.