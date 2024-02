Corregedora afasta servidores de inteligência, segurança e administração de presídio em Mossoró

Decisão ocorre após a fuga de dois detentos da penitenciário federal na semana passada; buscas continuam com auxílio da Força Nacional

JOSÉ ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Corregedora-geral afasta servidores de penitenciária em Mossoró após fuga de detentos ligados ao Comando Vermelho



A corregedora-geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Marlene Inês da Rosa, afastou preventivamente os servidores da Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, responsáveis pela inteligência, segurança e administração. A decisão ocorre após a fuga de dois detentos no dia 14, identificados como Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, o Deisinho, ambos ligados ao Comando Vermelho. Segundo as investigações, eles utilizaram uma barra de ferro para escavar um buraco na luminária de suas celas e escapar pelo teto do sistema prisional.

Anteriormente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já havia determinado o afastamento imediato da direção da penitenciária. As medidas foram tomadas devido à gravidade da situação e à necessidade de investigação sobre as circunstâncias da fuga. Segundo Lewandowski, o presídio estava passava por reformas internas, o que pode ter facilitado a fuga dos detentos. As buscas pelos detentos continuam, com a atuação integrada de forças de segurança federais e estaduais, incluindo fiscalização, inteligência, helicópteros e barreiras em pontos estratégicos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA