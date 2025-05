Correios oferecem atendimento para devolução de descontos indevidos do INSS a partir de 30 de maio

Serviço será oferecido em aproximadamente 4,7 mil agências, facilitando o acesso a quem prefere atendimento presencial

A partir do dia 30 de maio, as agências dos Correios em todos os estados brasileiros estarão disponíveis para atender beneficiários do INSS que desejam verificar descontos indevidos relacionados a associações e solicitar a devolução dos valores. O serviço será oferecido em aproximadamente 4,7 mil agências, facilitando o acesso a quem prefere atendimento presencial. Os segurados poderão retornar às agências após um período de 15 dias úteis para checar se as associações apresentaram a documentação necessária que comprove a regularidade dos descontos. O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, ressaltou que essa iniciativa busca atender a demanda de pessoas que optam por um atendimento mais próximo, uma vez que apenas 2% dos atendimentos do INSS ocorrem de forma presencial.

Gilberto Waller, presidente do INSS, enfatizou que o atendimento será exclusivo nas agências dos Correios, com foco especial em pequenos municípios. Até o momento, 9,2 milhões de beneficiários foram notificados sobre os descontos, dos quais 5,3 milhões utilizaram o aplicativo Meu INSS. Desses, 1,9 milhão alegou que os descontos são indevidos, o que representa um impacto financeiro superior a R$ 1 bilhão. Atualmente, existem 33.545 casos em que as associações apresentaram documentos, e os beneficiários devem atentar para a veracidade dessas informações. Embora a possibilidade de atendimento presencial pela Caixa Econômica tenha sido descartada, há planos para implementar um serviço itinerante em localidades mais afastadas.

Para solicitar a devolução dos valores no INSS, os beneficiários devem seguir um passo a passo simples. Primeiro, é necessário acessar o aplicativo Meu INSS e inserir o CPF e a senha cadastrada. Em seguida, o usuário deve navegar até a seção “Do que você precisa?” e digitar “Consultar descontos de entidades”. Após essa etapa, é preciso indicar se os descontos foram autorizados ou não, além de fornecer um e-mail e telefone para contato. O beneficiário também deve declarar a veracidade das informações e, por fim, confirmar a solicitação clicando no botão “Enviar Declarações”.

