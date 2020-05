Setores deverão apresentar protocolos para retomada de atividades na Cidade de SP

EFE/Antonio Lacerda De acordo com o Plano São Paulo, apresentado na quarta (27) pelo governador do Estado, João Doria, a Cidade de São Paulo está classificada na Fase 2



O prefeito da Cidade de São Paulo explicou, nesta quinta-feira (28), como vai funcionar a retomada das atividades econômicas e a flexibilização do isolamento social no município.

De acordo com o Plano São Paulo, apresentado na quarta (27) pelo governador do Estado, João Doria, a Cidade de São Paulo está classificada na Fase 2. Isso indica que, a partir do dia 1º de junho, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shopping center.

Bruno Covas, porém, explicou que o município ainda está em quarentena e que nada vai reabrir na próxima segunda-feira. Será necessário que associações e entidades enviem suas propostas para a Prefeitura avaliar a viabilidade e a Vigilância Sanitária também dar o aceite.

Eles poderão ser enviados, a partir do dia 1º de junho, pelo site: prefeitura.sp.gov.br/retomada. “A Prefeitura fez usa parte, a população também. Agora os empresários também precisam fazer a parte deles”, disse Covas.

Para reabrir, as associações deverão apresentar protocolos de saúde, higiene e testagem, além de regras de autorregulação para fiscalização dos protocolos e politica de comunicação para proteção de consumidores e funcionários.

Após o envio do documento, o texto será avaliado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho pelos requisitos mínimos e representatividade. Se aprovado, será encaminhado para receber ou não o aval da Vigilância Sanitária.

“A cidade de São Paulo continua em quarentena. Avançamos para a Fase 2, mas isso ainda significa preocupação em evitar aglomeração e proporcionar distanciamento, uso de máscaras e a higiene pessoal. Ainda não viramos as páginas. Se os índices piorarem, a gente volta para a Fase 1.”

Números

A Cidade de São Paulo tinha, até a quarta-feira, 54.948 casos confirmados da covid-19, com 3.619 óbitos. Entre os suspeitos estão 180.720 casos e 3.777 mortos. No total, 53.959 pessoas já foram curadas da doença causada pelo novo coronavírus.

Também na quarta (27), a taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade era de 92%.