Covas passa por quimioterapia após surgimento de novos ‘pontos de câncer’ no fígado e ossos

O prefeito iniciará nova sessão de quimioterapia, com adição de imunoterapia, a partir do sábado, 17; segundo boletim médico, o político está clinicamente bem e sem sintomas

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Covas foi diagnosticado com câncer em outubro de 2019



Exames realizados na quarta-feira, 15, detectaram o surgimento de novos pontos de câncer no fígado e nos ossos do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Em razão disso, serão necessários ajustes no tratamento contra o câncer do político. Covas foi internado na quinta-feira, 15, para realizar exames de controle quando os médicos detectaram os novos pontos da doença. Segundo o boletim médico, o prefeito está clinicamente bem, sem sintomas, e apto a seguir suas atividades pessoais e profissionais. Covas, então, iniciará uma nova sessão de quimioterapia, com adição de imunoterapia, a partir do sábado, 17. A alta está prevista para o início da semana, quando completar essa etapa do tratamento. Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo infectologista David Uip, pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, pelos oncologistas Artur Katz e Tulio Eduardo Flesch Pfiffer. O boletim médico é assinado pelo diretor de governança clínica do Hospital Sírio-Libanês, Fernando Ganem, e pelo diretor clínico, Angelo Fernandez.

Histórico da doença

No dia 23 de outubro de 2019, Bruno Covas foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer. Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão em linfonodos. Em fevereiro de 2020, uma biópsia apontou que o câncer de Covas persistia após uma rodada de oito sessões de quimioterapia. O prefeito entrou na segunda fase do tratamento, passando por sessões de imunoterapia, um procedimento que consiste em sessões de 30 minutos para aplicação de medicamentos que fortaleçam o sistema imunológico.