Covid-19: Brasil registra 1.109 mortes e mais de 38 mil casos nas últimas 24 horas

País supera a marca de 57 mil mortes provocadas pela doença; mais de um 1,3 milhão de pessoas já foram contaminadas pelo vírus no Brasil

Rovena Rosa/Agência Brasil Movimento no Viaduto do Chá, em São Paulo, durante a quarentena



O Ministério da Saúde divulgou, na noite deste sábado (27), mais uma atualização sobre o quadro da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, no país. De acordo com a pasta, o Brasil registrou 1.109 mortes e 38.93 casos nas últimas 24 horas.

Agora, o Brasil ultrapassa a marca de 57 mil óbitos provocados pelo novo coronavírus e chega ao número de 1.313.667 casos no território nacional – é o segundo país com mais infectados no planeta, atrás dos Estados Unidos.

São Paulo segue segundo o Estado mais afetado pela pandemia. Apenas hoje, foram contabilizadas mais 297 mortes em decorrência da Covid-19, ultrapassando a marca de 14 mil. Segundo a gestão João Doria (PSDB), a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 65,3% no Estado, chegando a 67,4% na Grande São Paulo.

Na sexta-feira, 26, o governador Doria autorizou a reabertura de salões de beleza, barbearias, bares e restaurantes na capital paulista e em parte dos municípios da Grande São Paulo. Na cidade de São Paulo, a Prefeitura aguardará mais uma semana para decidir se implantará a nova flexibilização.

Já Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão completam a lista dos Estados com mais casos registrados no país . Veja abaixo a tabela completa: