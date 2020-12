Covid-19: Brasil registra 307 novas mortes e mais de 17 mil casos nas últimas 24 horas

Total de mortes provocadas pelo vírus chegaram a 190.795 neste sábado, 26; já são quase 7,5 milhões de casos desde o início da pandemia

EFE/Andre Borges Ambulância diante do Hospital de Brasília



O Brasil registrou neste sábado, 26, 307 novas mortes provocadas pela Covid-19 – com isso, o total de óbitos causados pelo vírus chega a 190.795. Foram 17.246 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. A letalidade da doença está em 2,6% e o total de recuperados, segundo a pasta, é de 6.475.466 – sendo 799.545 em acompanhamento pelas autoridades de saúde.

De acordo com os dados, a região Sudeste é a mais afetada pela pandemia – são mais de 2.6 milhões de casos e 87.224 óbitos. O Estado de São Paulo é o mais afetado da região com 1.423.340 casos e quase 45 mil mortes e, por causa da alta nos números, permanecerá na Fase Vermelha do Plano SP durante o Natal e Ano Novo. Minas Gerais aparece em seguida no número de casos da doença com mais de 520 mil infectados pela Covid-19 – e pouco mais de 11 mil mortes –, o Rio de Janeiro tem quase 25 mil mortes e neste sábado, 26, endureceu as medidas restritivas para contenção do vírus neste Ano Novo. A segunda região do Brasil mais afetada pela Covid-19 é o Nordeste, que acumala 1.853.784 casos e pouco mais de 47 mil mortes. O Estado mais afetado em número de casos é a Bahia, com quase 500 mil casos – Pernambuco e Ceará tem, respectivamente, 9.560 e 9.952 mortes pelo vírus.