Covid-19: Brasil soma 377 mortes e mais de 13 mil casos em 24 horas

O Ministério da Saúde atualizou no fim da tarde desta segunda-feira (21) os números da Covid-19 no país. De acordo com a pasta, nas últimas 24 horas foram registradas 377 mortes e 13.439 casos; ao todo o Brasil já soma 137.272 óbitos e 4.558.068 casos confirmados desde o início da pandemia. De todas as contaminações, 3.887.199 pessoas já se recuperaram, enquanto outras 533.597 seguem em acompanhamento médico. A taxa de mortalidade está em 65,3 com letalidade de 3%. Lembrando que os números costumam ser baixos na segunda-feira por causa da defasagem de dados do fim de semana.

O estado de São Paulo continua em primeiro entre os mais afetados pela pandemia. Desde março já foram contabilizadas 33.984 mortes e 937.332 casos. Apesar de manter os números de internações baixas, as mortes e casos voltaram a subir no estado. Segundo um levantamento do Centro de Contingência do Coronavírus em SP, na 37ª semana epidemiológica (entre os dias 13 e 19 de setembro) a média móvel de óbitos por dia foi de 194, contra 179 na semana anterior. Os casos também subiram de 37.605 para 40.983.

Coronavac em outubro

Neste domingo, por meio de sua página oficial no Facebook, o governador João Doria anunciou que o estado deve receber, já em outubro, 5 milhões de doses da vacina CoronaVac — que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Segundo Doria, a previsão é de que haja 46 milhões de doses até dezembro. Conforme explica na postagem, a ampliação de vacinas será possível em virtude da transferência de tecnologia da farmacêutica para o Instituto, que passará a produzir o imunizante. Porém, o recebimento não garante a distribuição das vacinas. A vacinação só irá ocorrer depois de aprovada todas as fases pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).