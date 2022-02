Covid-19: Despenca o número de internados em São Paulo após pico da variante Ômicron

Governador do Estado comemorou a queda nos indicadores através de publicação nas suas redes sociais

DEIVIDI CORREA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/04/2021 Estado de São Paulo registra queda no número de internador por Covid-19



Os impactos causados pela variante Ômicron, da Covid-19, diminuíram no estado de São Paulo. Segundo o governador João Doria (PSDB), que publicou as informações nas suas redes sociais, houve uma queda no número de internações nos leitos disponibilizados a pacientes diagnosticados com Covid nos últimos sete dias. As enfermarias passaram de 58% para 47% de ocupação e os leitos de UTI, que encontravam-se 68% preenchidas, passaram para 58% de ocupação. O chefe do Executivo estadual ainda aproveitou para celebrar os indicadores da vacinação no Estado, já que 98% dos adultos recebeu a primeira dose do imunizante contra a doença, 87% encontram-se com o esquema vacinal completo e 63% das crianças iniciaram a vacinação.