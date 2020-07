Covid-19: Governo da Bahia impõe toque de recolher em 14 cidades

A medida se estende até 12 de julho, de acordo com o governador Rui Costa

EFE/José Jácome Covid-19: Governo da Bahia anuncia toque de recolher em 14 municípios



Catorze municípios baianos estão em sistema de toque de recolher para conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus no interior do estado. A medida foi decretada pelo governador da Bahia, Rui Costa, e se estende até o dia 12 de julho. Nos municípios de Camaçari, Candeias, Conde, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho está restrita a locomoção noturna, sendo vedado a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 5h.

Pelo decreto, está autorizado nessas cidades, das 5h às 17h, somente o funcionamento dos serviços essenciais e, em especial, as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, como o transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais insumos necessários para manutenção das atividades de saúde, as obras em hospitais e a construção de unidades de saúde. A Polícia Militar da Bahia vai dar suporte para assegurar o cumprimento das medidas. Já no município de Correntina, o toque de recolher tem validade até o dia 10 de julho. Na cidade do oeste baiano, a restrição também será entre 18h e 5h.

Segundo o governo baiano, tanto em Correntina quanto nas cidades da região metropolitana de Salvador, deslocamento noturno é permitido apenas para a hospitais, farmácias ou situações em que fique comprovada a urgência. A restrição não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde.

Itabuna e Itapetinga adotam o toque de recolher até o dia 8 de julho. Em Itabuna, a restrição compreende o período das 18h às 5h. Na cidade de Itaberaba, a restrição noturna continua até 9 julho, das 18h às 5h. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.231 casos de Covid-19. O estado registrou taxa de crescimento da doença de 1,4%, e com 61 óbitos, teve aumento de 2,9% no número de mortes. Dos 88.279 casos confirmados desde o início da pandemia, 59.779 já são considerados curados, 26.332 encontram-se ativos e 2.168 tiveram morte confirmada.

*Com informações da Agência Brasil