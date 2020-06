Covid-19 matou 127 jornalistas pelo mundo, diz ONG; 13 deles no Brasil

Daniel Castelo Branco/Estadão Conteúdo or país, o Brasil é o segundo, ao lado do México, com 13 mortes -- atrás somente do Peru, com 15 vítimas confirmadas



Pelo menos 127 jornalistas em atividade morreram nos últimos três meses por covid-19, muitos depois de cobrir a pandemia e quase metade deles na América Latina. Foi o que informou nesta terça-feira (2) a ONG Emblem Press Campaign (PEC).

Pelo menos dois terços dessas mortes estavam diretamente relacionadas à atividade jornalística da vítima, afirmou a ONG, sublinhando que o número real de profissionais de comunicação mortos durante a pandemia poderia ser maior — já que muitos casos não foram registrados.

Por país, o Brasil é o segundo, ao lado do México, com 13 mortes — atrás somente do Peru, com 15 vítimas confirmadas. Estados Unidos e Equador também têm números destacados, com 12 óbitos cada.

Na Europa, o continente com o maior número total de mortes por covid-19, foram confirmadas as mortes de 5 jornalistas na Rússia e outros no Reino Unido, assim como 3 na Espanha.

“Os trabalhadores dos meios de comunicação têm um papel importante a desempenhar na luta contra o novo vírus, precisam informar sobre a disseminação da doença e vários morreram devido à falta de medidas de proteção adequadas no exercício de suas atividades”, afirmou o secretário-geral do PEC, Blaise Lempen.

Centenas de outros jornalistas foram infectados com o novo coronavírus e a pandemia também forçou o fechamento temporário de vários meios de comunicação, disse o PEC, que obteve todos os seus dados a partir da contagem de associações nacionais de jornalistas, mídia local e colaboradores da organização.

Os nomes dos jornalistas que morreram na pandemia podem ser consultados no registro da ONG em seu site oficial.

*Com informações da EFE