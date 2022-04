Covid-19: Média de mortes no Brasil atinge menor patamar em três meses

Foram 163 mortes nas últimas 24 horas; em média, vírus respiratório deixou 133 vítimas no país nos últimos sete dias

ARTHUR SOUZA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Média de mortes e de casos no Brasil segue em queda



O Brasil permanece com uma média móvel de mortes abaixo de 200 vítimas semanais. Nos últimos sete dias, segundo dados do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), foram 133 vítimas em média e o número é o mais baixo dos últimos três meses. Nesta quarta-feira, 13, foram 163 óbitos registrados. No total, o vírus respiratório já vitimou 661.656 cidadãos. Referente aos casos, 30.210.853 brasileiros já testaram positivo para a doença desde o início da pandemia e nas últimas 24 horas foram 26.924 diagnósticos positivos. No Estado do Piauí, foram mantidos os dados de ontem devido a problemas técnicos no acesso às bases de dados do sistema de informação local.