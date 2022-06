Covid-19: Pfizer envia à Anvisa pedido para dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos

Pedido refere-se à terceira dose e completa o esquema inicial de imunização contra o coronavírus

Pfizer entra com pedido para terceira dose a adolescentes de 12 a 17 anos



A Pfizer enviou nesta sexta-feira, 24, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) um pedido para inclusão da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Com isso, o órgão passará a avaliar os dados clínicos que foram apresentaram pela empresa e o documento deverá comprovar o benefício da dose adicional. O prazo dado para a análise será de 30 dias, já que trata-se de uma vacina com registro na agência. No momento, a Comirnaty (vacina produzida pela farmacêutica norte-americana) prevê em sua bula uma dose de reforço para a população com a faixa etária acima de 18 anos.