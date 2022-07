Covid-19: Prefeitura de São Paulo anuncia 4ª dose da vacina para maiores de 35 anos

No momento, apenas os munícipes acima de 40 anos de idade podem tomar a segunda dose de reforço

EFE/EPA/Eugene Hoshiko / POOL POOL PHOTO Prefeitura de São Paulo autoriza vacinação contra a Covid-19 em adultos com idade acima de 35 anos



A Prefeitura de São Paulo decidiu que irá disponibilizar a segunda dose de reforço da Covid-19 – ou quarta dose – para munícipes à partir desta terça-feira, 12, para aqueles que tenham 35 anos de idade ou mais. Na última semana, o poder público solicitou uma autorização ao Ministério da Saúde para ampliação do público-alvo – atualmente, apenas os adultos maiores de 40 anos podem tomar a quarta dose. Sem uma resposta do governo federal, a capital optou por seguir o mesmo caminho da Grande São Paulo e iniciará a imunização. Apenas quem tomou a terceira dose há quatro meses poderá receber o reforço do imunizante. A recomendação publicada pela pasta da Saúde é que a imunização de reforço sejam feitas com vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Além de adultos com mais de 40 anos, profissionais de saúde maiores de 18 anos, imunossuprimidos com mais de 18 anos (incluso gestantes e puérperas) e adolescentes com alto grau de imunossupressão também poderão tomar a segunda dose de reforço.